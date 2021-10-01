В Киеве произошел пожар в гимназии, детей срочно эвакуировали. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
4 минуты
2,8 т.
Спасатели приступили к тушению пожара

В столице в пятницу, 1 октября, в Киевской инженерной гимназии, расположенной на улице Княжий Затон, 12А, возник пожар. Детей и персонал эвакуировали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. На место происшествия прибыли спасатели (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огонь возник в столовой гимназии. Учеников вывели на улицу преподаватели. Сейчас на место прибыли спасатели и приступили к тушению. Погибших и травмированных нет.", – рассказали в пресс-службе.

К счастью никто не пострадал.
Видео дня

По словам директора гимназии Дмитрий Рудей, после того как сотрудники учебного заведения заметили дым в столовой, детей сразу же начали выводить на улицу.

Спасатели оперативно потушили огонь.
Возможно произошло короткое замыкание.
Огонь возник в столовой.
Место происшествия.
В столовой обгорели стены и потолок.
Директор не исключает, что возникло короткое замыкание.
В результате происшествия никто не пострадал.

"Возможно это было короткое замыкание. Всего было эвакуировано около 1000 человек – 850 детей и более 100 сотрудников", – уточнил Рудей.

Спасатели на месте происшествия.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, спасатели оперативно потушили возгорание. Руководство учебного заведения приняло решение отпустили учеников по домам.

Детей отпустили по домам.
Происшествие случилось в Дарницком районе.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.
Было эвакуировано 1000 человек.
Пострадавших и погибших нет.
Спасатели оперативно затушили огонь в столовой.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 10 сентября, в жилом 9-этажном доме произошел пожар. В результате происшествия погибла женщина, 6 человек эвакуировали, а еще 50 отвели на безопасное расстояние.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 29 сентября, произошел пожар в трансформаторной будке, расположенной на проспекте Оболонском, 14 Б. В результате происшествия никто не пострадал.

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