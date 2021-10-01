В Киеве произошел пожар в гимназии, детей срочно эвакуировали. Видео

В столице в пятницу, 1 октября, в Киевской инженерной гимназии, расположенной на улице Княжий Затон, 12А, возник пожар. Детей и персонал эвакуировали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. На место происшествия прибыли спасатели (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огонь возник в столовой гимназии. Учеников вывели на улицу преподаватели. Сейчас на место прибыли спасатели и приступили к тушению. Погибших и травмированных нет.", – рассказали в пресс-службе.

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По словам директора гимназии Дмитрий Рудей, после того как сотрудники учебного заведения заметили дым в столовой, детей сразу же начали выводить на улицу.

"Возможно это было короткое замыкание. Всего было эвакуировано около 1000 человек – 850 детей и более 100 сотрудников", – уточнил Рудей.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, спасатели оперативно потушили возгорание. Руководство учебного заведения приняло решение отпустили учеников по домам.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 10 сентября, в жилом 9-этажном доме произошел пожар. В результате происшествия погибла женщина, 6 человек эвакуировали, а еще 50 отвели на безопасное расстояние.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 29 сентября, произошел пожар в трансформаторной будке, расположенной на проспекте Оболонском, 14 Б. В результате происшествия никто не пострадал.