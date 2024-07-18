В Киеве возник масштабный пожар в супермаркете, проводится эвакуация: видео и официальные детали

В четверг, 18 июля, в Дарницком районе столицы возник пожар в помещении супермаркета на улице Здолбуновской. Все аварийно-спасательные службы и скорая на месте, проводится эвакуация посетителей и персонала

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Об этом сообщает КГГА. По предварительной информации возгорание возникло в электрощитовой.

Очевидцы сообщают, что дым охватил половину супермаркета. О пострадавших и причинах возгорания пока неизвестно.

Предварительно загорелась электрощитовая. На месте работает ГСЧС. О пострадавших нет информации. Перед возгоранием, как сообщили местные жители, был слышен взрыв.

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