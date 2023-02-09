В Киеве в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи: среди пострадавших ребенок. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в четверг, 9 февраля, столкнулись легковушка и машина скорой помощи. В результате ДТП пострадали 6 человек, среди которых и малолетний ребенок.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Киева. Авария произошла на улице Вячеслава Черновола (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и опрашивают свидетелей инцидента", – уточнили в пресс-службе.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия столкновения машины врачей и легковушки. После ДТП спецтранспорт перевернулся на бок и частично очутился на пешеходной части дороги. Стоит добавить, что авария произошла недалеко от детской больницы Охматдет.

Напомним, в Днепровском районе Киева во вторник, 7 февраля, легковушка на скорости протаранила столб, который после этого упал проезжую часть. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка. В Соломенском районе столицы в пятницу, 3 февраля, произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП на улице Борщаговской образовалась пробка в направлении центра города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области в среду, 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" произошла авария, предварительно, с участием четырех машин. В результате ДТП в направлении города Житомир может быть частично усложнено движение транспорта.

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