В Киеве из-за аварии на улице Борщаговской возникла пробка: есть пострадавшие. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в пятницу, 3 февраля, произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП на улице Борщаговской образовалась пробка в направлении центра города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП на улице Борщаговской, 173. Движение затруднено в направлении центра города", – говорится в сообщении.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, предварительно в результате ДТП пострадали два человека.

Напомним, в Деснянском районе Киева в среду, 25 января, водителю автомобиля Peugeot стало плохо за рулем, в результате чего легковушка въехала в дерево и зацепил припаркованный грузовик. К сожалению, медики ничего не могли сделать и только констатировали смерть мужчины.

В Подольском районе столицы водителя автомобиля Audi A4, который на скорости протаранил столб, выписали штрафов более чем на 72 тысячи гривен. В частности, мужчина ездил на машине без документов, которых его лишил суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала в кювет и врезалась в дерево. Чтобы достать водителя и пассажира из изуродованной машины, вызвали спасателей.

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