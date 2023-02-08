В Киевской области произошла масштабная авария на Житомирской трассе: есть пострадавшие. Фото

В Бучанском районе Киевской области в среду, 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" произошла авария, предварительно, с участием четырех машин. В результате ДТП в направлении города Житомир может быть частично усложнено движение транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"На 49 км автодороги "Киев - Чоп", между населенными пунктами Копылов и Калиновка Бучанского района, произошло ДТП с пострадавшими с участием, предварительно, четырех транспортных средств. На месте происшествия работают медики, следователи и патрульные", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что движение транспорта в направлении города Житомир может быть частично затруднено, и призвали заранее планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

Как стало известно OBOZREVATEL, по предварительной информации, помощь медиков понадобилась двум участникам ДТП.

Напомним, в Соломенском районе Киева в пятницу, 3 февраля, произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП на улице Борщаговской образовалась пробка в направлении центра города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева во вторник, 7 февраля, легковушка на скорости протаранила столб, который после этого упал проезжую часть. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка.

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