В Киеве легковушка на скорости сбила столб и вылетела на тротуар. Фото и видео

В Днепровском районе Киева во вторник, 7 февраля, легковушка на скорости протаранила столб, который после этого упал проезжую часть. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла на улице Раисы Окипной (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Русановке серьезное ДТП. Автомобиль сбил столб и вылетел с дороги на тротуар", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно рассмотреть последствия аварии, в том числе видно, что электроопора упала на проезжую часть дороги. В результате происшествия на этом участке улицы образовалась пробка, на месте происшествия работает полиция. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Подольском районе столицы водитель автомобиля Audi A4, который на скорости протаранил столб, выписали штрафов более чем на 72 тысячи гривен. В частности, мужчина ездил на машине без документов, которых его лишил суд. В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала в кювет и врезалась в дерево. Чтобы достать водителя и пассажира из изуродованной машины, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в пятницу, 3 февраля, произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП на улице Борщаговской образовалась пробка в направлении центра города.

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