В Киеве Volkswagen столкнулся с Opel и протаранил киоск на остановке. Видео

В Киеве в понедельник, 9 августа, на бульваре Перова автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с Opel Astra. После этого первое авто въехало в цветочный киоск, который расположен на остановке.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В результате аварии никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно, Golf не придерживался безопасной дистанции и въехал в Opel. После этого Volkswagen протаранил цветочный киоск. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На видео, опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный, можно увидеть, что автомобиль протаранил боковую часть киоска, который находится на остановке.

Буквально в нескольких метрах от места происшествия, находится зона для пассажиров.

Напомним, в Киеве 4 августа на проспекте Романа Шухевича внедорожник Ford сбил 24-летнюю девушку. Предварительно, пешеход переходила дорогу в запрещенном месте.

Также 4 августа около 22:30 на столичной Демеевской площади произошла авария с участием BMW X5 и грузовика Renault Magnum. В результате происшествия пострадала пассажирка легковушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 августа в Дарницком районе Киева водитель внедорожника не справилась с управлением и снесла МАФы с цветами и сигаретами.