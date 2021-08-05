Не дошла до перехода 50 метров: в Киеве девушка перебегала дорогу и попала под колеса авто. Фото

В Киеве вечером 4 августа на проспекте Романа Шухевича внедорожник Ford сбил 24-летнюю девушку. Предварительно, пешеход переходила дорогу в запрещенном месте.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Киевлянку госпитализировали медики.

"41-летний водитель Ford двигался по проспекту Шухевича в сторону перекрестка с проспектом Владимира Маяковского. Примерно за 50 метров до светофора, внедорожник сбивает девушку, которая неожиданно вышла на проезжую часть", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что пострадавшую с предварительным диагнозом ЗЧМТ отвезли в больницу. В 50 метрах от места ДТП расположен пешеходный переход. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"После того, как будет установлена тяжесть травмы, которые получила пешеход будет решен вопрос о квалификации событий", – резюмировал наш собеседник.

Напомним, в поселке Бишев Киевской области столкнулись Mercedes и грузовик Daff. В результате ДТП смертельные травмы получили супруги, которое находились в легковушке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 августа около 22:30 на Демеевской площади произошла авария с участием BMW X5 и грузовика Renault Magnum. В результате происшествия пострадала пассажирка легковушки.