В Киеве водитель под наркотиками ездил на машине без лобового стекла. Фото

В Киеве правоохранители остановили автомобиль, который ездил по городу без лобового стекла. Кроме того, у водителя машины были признаки наркотического опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Правонарушителю выписали штрафы на сумму более 54 тысяч гривен.

"Столичные патрульные остановили машину без лобового стекла. Событие произошло на въезде в Киев. Общаясь с водителем автомобиля Brilliance, полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. С помощью информационных баз охранники порядка узнали, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права управления", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время поверхностной проверки пассажира легковушки патрульные обнаружили устройство для программирования ключей от авто, а в мобильном телефоне переписку с номерами российских операторов.

На водителя составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое в течение года управляло транспортными средствами в таком состоянии (штраф 34 тысячи гривен) и за управление транспортным средством, лишившись такого права судом (штраф 20 400 гривен).

"Поскольку мужчины раньше имели проблемы с законом, патрульные вызвали на место сотрудников управления уголовного розыска", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22-летнему водителю Audi A4, который на скорости протаранил столб, выписали штрафов более чем на 72 тысячи гривен.

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