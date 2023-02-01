В Киеве 22-летнему водителю выписали штрафов более чем на 72 тыс. гривен. Фото

В Подольском районе Киева автомобиль Audi A4 на скорости протаранил столб. Как оказалось, водитель легковушки был в состоянии опьянения, и это третий случай за последний год, когда он нетрезвым сел за руль.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На правонарушителя составили три административных материала.

"Авария произошла вечером в Подольском районе. Кормчий Audi A4 объяснил патрульным, что не справился с управлением и въехал в столб. К счастью, в аварии никто не пострадал. Блюстители порядка сразу заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и прибор Драгер – результат 1,16 промилле", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что за последний год 22-летний водитель уже дважды привлекался к админответственности за нетрезвое вождение, а также был лишен права управлять авто.

На него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года привлекалось к админответственности (штраф 51 тысяча гривен), нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен). А также за управление машиной, лишившись такого права судом (штраф 20 400 гривен).

Напомним, в Киеве будут судить владельца Mercedes-Benz, спровоцировавшего смертельную аварию вблизи станции метро "Шулявская". Мужчина в состоянии опьянения на скорости протаранил Skoda, в результате чего погибли водитель и пассажир последнего авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин Украины, проживающий в Польше, за одну поездку нарушил правила дорожного движения несколько раз. Он получил три штрафа на общую сумму 6500 злотых (около 55 тыс. грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!