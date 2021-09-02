В Киеве водитель автобуса зажал дверью руку пассажирке и протащил по дороге. Фото
В Печерском районе Киева в среду, 1 сентября, автобус МАЗ протащил несколько метров по дороге женщину . Пассажирка не успела выйти из транспорта и ей зажало руку в дверях.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
"Инцидент произошел на остановке "Дворец спорта" около 18:40. Предварительно было установлено, что водитель автобуса МАЗ при закрытии дверей зажал руку женщине в дверях. Он этого не заметил и транспорт начал движение. Женщину протащило несколько метров", – рассказал наш собеседник.
Он добавил, что пострадавшую госпитализировали в травмпункт Киевской городской клинической больницы №17. Обстоятельства происшествия установят полицейские.
Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, врачи добирались на место происшествия около 40 минут.
Напомним, в столице в ночь с 29 на 30 августа на улице Вадима Гетмана BMW на еврономерах на скорости протаранил столб. После ДТП владелец авто скрылся с места происшествия, оставив в салоне пострадавшую пассажирку.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 1 сентября, на бульваре Тараса Шевченко, 14 автомобиль Hyundai Tucson сбил несовершеннолетнюю девушку, которая пыталась перебежать дорогу в запрещенном месте. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы.