В Киеве водитель BMW протаранил столб и сбежал, бросив на месте пострадавшую девушку. Фото

В Киеве в ночь с 29 на 30 августа на улице Вадима Гетьмана BMW на скорости протаранил столб. После ДТП владелец авто скрылся с места происшествия, предварительно сняв номера.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В результате происшествия пострадала пассажирка легковушки.

"Серьезная авария произошла ночью на Вадима Гетьмана. Здесь, по предварительной информации, водитель BMW на высокой скорости, судя по повреждениям авто, не справился с управлением и влетел в столб. Девушку-пассажирку доставили в больницу, а сам водитель снял номерные знаки и куда-то пропал", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что машина получила серьезные механические повреждения и, скорее всего, ремонту не подлежит. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Напомним, в селе Потоки Белоцерковского района 26 августа произошла авария с участием Audi и грузовика Daf. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое малолетних детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 августа на улице Бориса Гагарина Subaru протаранил два автомобиля и перевернулся.