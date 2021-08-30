В Киеве водитель BMW протаранил столб и сбежал, бросив на месте пострадавшую девушку. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Машина получила серьезные механические повреждения

В Киеве в ночь с 29 на 30 августа на улице Вадима Гетьмана BMW на скорости протаранил столб. После ДТП владелец авто скрылся с места происшествия, предварительно сняв номера.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В результате происшествия пострадала пассажирка легковушки.

"Серьезная авария произошла ночью на Вадима Гетьмана. Здесь, по предварительной информации, водитель BMW на высокой скорости, судя по повреждениям авто, не справился с управлением и влетел в столб. Девушку-пассажирку доставили в больницу, а сам водитель снял номерные знаки и куда-то пропал", – говорится в сообщении.

Видео дня
Автомобиль BMW протаранил столб.

На опубликованных фото можно увидеть, что машина получила серьезные механические повреждения и, скорее всего, ремонту не подлежит. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Пострадавшую девушку госпитализировали.
Водитель снял номера с авто и сбежал.

Напомним, в селе Потоки Белоцерковского района 26 августа произошла авария с участием Audi и грузовика Daf. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое малолетних детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 августа на улице Бориса Гагарина Subaru протаранил два автомобиля и перевернулся.

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