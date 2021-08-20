В Киеве водитель авто наехал на полицейского, охранявшего порядок во время репетиции парада. Фото

В пятницу, 20 августа, в Киеве водитель проигнорировал ограничения движения и наехал на одного из патрульных, которые обеспечивали порядок во время проведения репетиции парада войск. Полицейского госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Telegram. Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Жилянская и Большая Васильковская.

Водитель КИА подъехал к патрульным, которые перекрывали движение в этом месте, и потребовал пропустить его. После того, как правоохранители попросили его выбрать другой маршрут, мужчина начал конфликтовать с патрульными.

Правонарушитель сначала сделал вид, что у него сломался автомобиль и он не может его убрать с перекрестка. Но уже через несколько минут водитель КИА быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, наехал на патрульного, который стоял неподалеку. Им оказался Владислав Подгорный - старший лейтенант полиции.

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Патрульного госпитализировали в больницу для тщательного осмотра, а на место происшествия вызвали следственно- оперативную группу, которая предоставит квалификацию действиям нарушителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в Киеве прошла вторая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости. В связи с этим в столице временно ограничили движение транспорта, о чем накануне неоднократно предупреждали.

Третья репетиция парада ко Дню Независимости пройдет 22 августа, а сам парад – 24 августа.

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