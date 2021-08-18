В Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости: центр города застыл в пробках. Фото и карта

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Посмотреть на репетицию пришли киевляне и гости столицы

В Киеве в среду, 18 августа, на улице Крещатик началась репетиция парада ко Дню Независимости. Движение на этом участке дороги перекрыто.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Вдоль дороги стоят правоохранители, а выход на проезжую часть ограничен лентой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Проспект Победы перекрыт.
Техника едет на репетицию парада.
Видео дня
Военные в ожидании начала репетиции.

Недалеко от станции метро "Крещатик" можно было заметить участников репетиции парада, в полном военном обмундировании.

Кроме того, посмотреть на мероприятие собрались не только киевляне, но и гости столицы.

На репетицию пришли посмотреть гости столицы.

Около 16:20 по улице Крещатик пошли представители разных родов украинских войск. Над центром Киева слышен гул истребителей

Движение на Крещатике перекрыто.
Полицейский кордон на Крещатике.
Репетиция парада началась.
Репетиция парада.

Отметим, что согласно данным Google Maps из-за ограничения движения автотранспорта на ряде улиц столицы образовались серьезные пробки.

В частности, проблемы с трафиком наблюдаются на всех прилегающих к проспекту Победы, улицам Крещатик, Большой Васильковской и Михаила Грушевского.

Центр Киева сковали пробки.

Напомним, в Киеве 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 состоятся репетиции парада войск, который пройдет 24 августа. Из-за этого в центре столицы будет введено ограничение движения транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на флагштоке крупнейшего государственного флага в Киеве ко Дню флага и 30-летия Независимости Украины установили новый тризуб.

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