В Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости: центр города застыл в пробках. Фото и карта

В Киеве в среду, 18 августа, на улице Крещатик началась репетиция парада ко Дню Независимости. Движение на этом участке дороги перекрыто.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Вдоль дороги стоят правоохранители, а выход на проезжую часть ограничен лентой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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Недалеко от станции метро "Крещатик" можно было заметить участников репетиции парада, в полном военном обмундировании.

Кроме того, посмотреть на мероприятие собрались не только киевляне, но и гости столицы.

Около 16:20 по улице Крещатик пошли представители разных родов украинских войск. Над центром Киева слышен гул истребителей

Отметим, что согласно данным Google Maps из-за ограничения движения автотранспорта на ряде улиц столицы образовались серьезные пробки.

В частности, проблемы с трафиком наблюдаются на всех прилегающих к проспекту Победы, улицам Крещатик, Большой Васильковской и Михаила Грушевского.

Напомним, в Киеве 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 состоятся репетиции парада войск, который пройдет 24 августа. Из-за этого в центре столицы будет введено ограничение движения транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на флагштоке крупнейшего государственного флага в Киеве ко Дню флага и 30-летия Независимости Украины установили новый тризуб.