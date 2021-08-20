В Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве на Крещатике начинается вторая репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Движение транспорта в центре города перекрыто.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Вдоль дороги стоят правоохранители, выход на проезжую часть ограничили лентой (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Власти Киева попросили не использовать личное авто для передвижения по центральной части столицы.

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В отличие от первого дня репетиции парада, сейчас дорогу перед проездом военной техники коммунальные службы обильно поливают водой. Однако в некоторых местах все равно асфальтове покрытие уже повреждено гусеницами.

На данный момент в центр прибыли противокорабельные ракетные комплексы "Нептун", также на проспекте Победы появились боевые машины "Дозоры Б" и БТР-4Е.

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