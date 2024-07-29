В Киеве на Троещине во время тушения пожара из дома были эвакуированы 18 человек. Подробности и фото
В Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 15 взрослых и 3 детей.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.
По словам спасателей, 28 июля в 17.43 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Червоной Калины.
"Краткое замыкание возникло в общем коридоре на 1 этаже. В 18:03 возгорание было ликвидировано. Из-за сильного задымления с верхних этажей на свежий воздух было выведено 18 человек, среди них 3 ребенка", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области произошел масштабный пожар в помещении по производству полимерных материалов и глины. Спасатели тушили огонь на площади 1000 квадратных метров.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в селе Любарцы Киевской области в воскресенье, 28 июля, произошел пожар в помещение в пекарне. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.
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