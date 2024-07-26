В Киевской области произошел масштабный пожар на производстве. Подробности, фото и видео

В Белоцерковском районе Киевской области произошел масштабный пожар в помещении по производству полимерных материалов и глины. Спасатели тушили огонь на площади 1000 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 25 июля в 21:37 в них поступило сообщение о пожаре в селе Шкаровка на улице Мира, Белоцерковской территориальной громаде.

"По прибытию спасателей установлено, что горит помещение по производству полимерных материалов и глины. Пожар ликвидирован 26 июля в 02:15 на площади 1000 кв. м. К тушению пожара привлечены 9 единиц техники и 41 человек личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в городе Вишневое в Киевской области в четверг, 18 июля, произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли пенсионера и четырех котят.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека.

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