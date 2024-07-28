В Киевской области произошел масштабный пожар в пекарне. Подробности и фото

В селе Любарцы Киевской области в воскресенье, 28 июля, произошел пожар в помещение в пекарне. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 июля в 10:20 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в селе Любарцы.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что горит помещение в пекарне. Пожар ликвидирован в 12:20 на площади в 500 квадратных метров. На месте вызова работало 15 человек личного состава и 4 единицы техники", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошел масштабный пожар в помещении по производству полимерных материалов и глины. Спасатели тушили огонь на площади 1000 квадратных метров.

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