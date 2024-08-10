В Киеве во время пожара в пятиэтажке бойцы ГСЧС спасли девушку. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли девушку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 9 августа в 16.36 они получили сообщение о пожаре на проспекте Голосеевском.

"Пожарные установили, что произошло возгорание в одной из квартир на 5 этаже жилой пятиэтажки. Во время тушения пожара из соседней квартиры спасатели вывели на свежий воздух девушку 2007 года рождения. Пожар локализован в 17:18 на площади 20 кв. м, а в 17:32 был ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", – добавили в ГСЧС.

На месте работало 15 спасателей и 4 единицы специальной и основной пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пятницу, 9 августа, на улице Лаврской горел автомобиль. Столб дыма от пожара был виден в нескольких районах города.

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