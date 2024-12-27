В Киеве произошел пожар в электрощитовой многоквартирного дома, есть пострадавшая. Фото и подробности

В Святошинском районе Киева произошел пожар в электрощитовом пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня из здания эвакуировали 10 человек, есть пострадавшая.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 26 декабря в 16:47 поступило сообщение о пожаре, возникшем в электрощитовой в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома по улице Гната Юры.

"Из-за плотного задымления, с помощью автолестницы спасатели эвакуировали с верхних этажей дома десять человек, еще три человека выведены на свежий воздух с использованием защитных капюшонов по лестнице. В 18:16 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м", – уточнили ГСЧС.

Как добавили спасатели, одна пострадавшая, предварительно из-за отравления продуктами горения, была просто передана медикам. На месте происшествия работало 20 пожарных и 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области ночью произошел пожар на автостоянке. В результате чрезвычайного происшествия огнем были повреждены пять машин.

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