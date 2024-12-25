Под Киевом ночью произошел пожар на автостоянке: огнем повреждено пять машин. Фото и подробности

В Буче Киевской области ночью произошел пожар на автостоянке. В результате чрезвычайного происшествия огнем были повреждены пять машин.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возгорания машин установят правоохранители.

По словам спасателей, 25 декабря в 2:20 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в городе Буча на улице Олексы Тихого.

"По прибытии спасателями установлено, что горит легковой автомобиль на парковке. Пожар ликвидирован в 02:49. На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате пожара повреждены 5 автомобилей", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 13 декабря, произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Вишневое Киевской области произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания авто. В результате ЧП огнем был уничтожен бокс для сварочных работ и легковушка.

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