В Киеве во время движения загорелся трактор. Видео

В Киеве в понедельник, 10 января, во время движения загорелся трактор. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Инцидент случился на Столичном шоссе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Во время движения произошло короткое замыкание. Кабину мгновенно охватил огонь. К счастью, водитель успел выбежать из горящей машины. В этот момент рядом проезжали неравнодушные водители, которые достали огнетушители и самостоятельно погасли огонь до приезда бойцов ГСЧС", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате пожара серьезные повреждения получила кабина трактора.

Напомним, при въезде в город Ирпень Киевской области во время движения загорелась маршрутка. В результате пожара маршрутный автобус выгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.

В Соломенском районе столицы 10 декабря произошел масштабный пожар в складском помещении. Спасатели эвакуировали шесть человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 26 ноября во время движения загорелся Ford Mustang. В результате происшествия элитный автомобиль полностью сгорел.