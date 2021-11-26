В Киеве полностью сгорел элитный автомобиль. Видео

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 26 ноября, во время движения загорелся Ford Mustang. В результате происшествия элитный автомобиль полностью сгорел.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. По предварительной информации, водитель машины не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ЧП в Киеве на улице Малевича. Во время движения загорелся автомобиль Ford Mustang, водитель не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС – автомобиль полностью уничтожен", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что автомобиль горел очень быстро. Несмотря на действия пожарных, он был полностью уничтожен.

Напомним, в Соломенском районе Киева 15 ноября во время тушения пожара в квартире пятиэтажного жилого дома спасатели обнаружили в комнате тело пожилой женщины.

В Днепровском районе столицы 19 ноября загорелся автомобиль на стоянке паркинга торгового центра "Эпицентр".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время пожара в Святошинском районе Киева в многоэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Победы, 67а, спасатели эвакуировали 30 человек.