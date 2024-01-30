В Киеве во время движения загорелся микроавтобус: известны подробности. Фото и видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 30 января, во время движения загорелся микроавтобус. Событие произошло на улице Дениса Антипова.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 30 января в 10.55 к ним поступило сообщение о пожаре в автомобиле в Дарницком районе на улице Дениса Антипова.

"На месте бойцы ГСЧС установили, что возгорание возникло на проезжей части дороги в микроавтобусе Volkswagen. Уже в 11:10 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в пятницу, 26 января, произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех жителей, среди которых один ребенок.

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