В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: среди спасенных – ребенок. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в пятницу, 26 января, произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех жителей, среди которых один ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 26 января в 12:32 им поступило сообщение о пожаре, возникшем на проспекте Отрадном, 12-Б.

"На месте происшествия спасатели установили, что горит квартира на 5 этаже. Во время ликвидации пожара с помощью оборудования и техники, которая есть у пожарных, были спасены 4 человека, из которых 1 ребенок. Все пострадавшие были переданы медикам для дальнейшей госпитализации. В 13:13 возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров, в 13:22 – ликвидировано", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы № 323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Крюковщина Киевской области в пятницу, 26 января, ночью произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали 38 жителей многоэтажки, среди которых трое детей, и спасли мужчину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!