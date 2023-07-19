В Киеве во время движения загорелся грузовик. Видео

В Голосеевском районе Киева в среду, 19 июля, во время движения загорелся грузовой автомобиль. Событие произошло на улице Академика Заболотного.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания автотранспорта установят эксперты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Информация о пожаре к нам поступила в 6:22. По предварительной информации, во время движения загорелся грузовой автомобиль. Уже в 6:39 огонь был полностью ликвидирован", – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы водитель грузовика погиб. В результате происшествия пострадавших не было, причины возгорания – устанавливаются.

Напомним, в Днепровском районе столицы в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в понедельник, 17 июля, на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой.

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