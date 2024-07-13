В Киеве возле станции метро "Левобережная" во время движения загорелась легковушка. Фото и видео

В Киеве в субботу, 13 июля, во время движения загорелся автомобиль. Событие произошло возле станции метро "Левобережная".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 13 июля в 10.21 они получили сообщение о пожаре в Днепровском районе возле станции метро "Левобережная".

"Прибыв на место, пожарные установили, что в автомобиле Nissan произошло возгорание под капотом. Пожар локализовали в 10:32, ликвидировали в 10:36. На месте работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 7 июля, спасатели дважды выезжали ночью по вызову из-за возгорания автомобилей. Один из случаев произошел в Дарницком районе, где огнем были повреждены сразу две машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева неизвестный ночью поджег автомобиль военного. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома и отмечена соответствующей символикой.

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