В Киеве в ТРЦ женщина избила девушку зонтом: у пострадавшей рассечен лоб. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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1,9 т.
Киевлянка обратилась в полицию с заявлением

В Киеве в здании торгового центра Ocean Plaza женщина по неизвестной причине избила зонтом девушку. В результате происшествия у пострадавшей был рассечен лоб.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Когда произошел инцидент не известно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

По словам киевлянки Кристины Руденко, она заходила на эскалатор, когда ее толкнула неизвестная женщина со словами, "ты стоишь или ты идешь".

Женщина била киевлянку зонтом по лицу.
Видео дня

"Выйдя из эскалатора я обернулась посмотреть на нее и услышала фразу "Что ты смотришь на меня? Сказать мне что-то хочешь?". Я ответила, что хочу и смотрю. Далее она подбежала и снова сильно толкнула меня. Сказав, что я не знаю с кем связалась и сейчас буду от нее бежать. Опять толчок. Она сломала мой зонт и ударил меня железной палкой от него, из-за чего я и получила порез", – говорится в сообщении.

Фото женщины, которая может быть причастна к нападению.

Киевлянка уточнила, что после этого, она вызвала врачей и полицейских. Пока медики не прибыли, помощь ей оказывали свидетели инцидента.

Пострадавшая Кристина Руденко.

Осторожно, шокирующие кадры!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 27 августа, в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Правды, 4А обнаружили расчлененное тело женщины. Личность погибшей не установлена.

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