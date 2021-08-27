В Киеве в ТРЦ женщина избила девушку зонтом: у пострадавшей рассечен лоб. Фото и видео

В Киеве в здании торгового центра Ocean Plaza женщина по неизвестной причине избила зонтом девушку. В результате происшествия у пострадавшей был рассечен лоб.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Когда произошел инцидент не известно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

По словам киевлянки Кристины Руденко, она заходила на эскалатор, когда ее толкнула неизвестная женщина со словами, "ты стоишь или ты идешь".

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"Выйдя из эскалатора я обернулась посмотреть на нее и услышала фразу "Что ты смотришь на меня? Сказать мне что-то хочешь?". Я ответила, что хочу и смотрю. Далее она подбежала и снова сильно толкнула меня. Сказав, что я не знаю с кем связалась и сейчас буду от нее бежать. Опять толчок. Она сломала мой зонт и ударил меня железной палкой от него, из-за чего я и получила порез", – говорится в сообщении.

Киевлянка уточнила, что после этого, она вызвала врачей и полицейских. Пока медики не прибыли, помощь ей оказывали свидетели инцидента.

Осторожно, шокирующие кадры!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 27 августа, в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Правды, 4А обнаружили расчлененное тело женщины. Личность погибшей не установлена.