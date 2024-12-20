В Киеве в результате российских обстрелов повреждены шесть посольств. Подробности и фото

В Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российского обстрела были повреждены помещения ряда посольств. Речь идето дипучреждениях Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

Видео дня

Об этом во время брифинга рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Радио Свобода. Информации о пострадавших среди работниках дипломатических учреждений не поступало.

"Сегодня в Киеве в результате обстрела (сборка РФ. – Ред.) получили повреждения ряд посольств. Все эти посольства размещены в одном из домов, который получил серьезные повреждения в результате российского ракетного удара. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории", – рассказал Тихий.

По его словам, в помещениях дипломатических учреждений выбиты окна, двери и повреждены фрагменты потолка.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате ракетных обстрелов, нанесенных Россией утром пятницы, 20 декабря, повреждены, в частности, жилые дома и офисные здания. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российского ракетного обстрела был поврежден костел Святого Николая. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!