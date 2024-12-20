Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото

В Голосеевском районе Киева в результате ракетных обстрелов, нанесенных Россией утром пятницы, 20 декабря, повреждены, в частности, жилые дома и офисные здания. К сожалению, есть пострадавшие и погибший.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В центре Киева, в Голосеевском районе, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий утренней атаки противника на столицу. Здесь повреждены жилые дома и офисные здания, гостиница. Масштабное повреждение тепломагистрали. Несколько улиц перекрыто", – сообщил Кличко.

По словам мэра, город создал штаб, куда за помощью могут обратиться жители пострадавших домов. Сейчас специалисты "Киевтеплоэнерго" работают, чтобы вернуть тепло в жилые дома, лечебные заведения, школы и детские садики.

"За помощью к медикам обратились 12 пострадавших. 6 из них госпитализированы. Один человек погиб", – добавил Кличко.

Позже мэр столицы уточнил, что "Киевтеплоэнерго" оперативно возобновило теплоснабжение более 600 зданий, где не было тепла после утренней атаки врага. Специалисты провели необходимые технические работы и локализовали повреждения трубопроводов в Голосеевском районе на улицах Антоновича и Большой Васильковской. Работы сейчас продолжаются.

"В настоящее время без отопления и горячего водоснабжения остаются 18 жилых домов, больница и 13 ведомственных зданий. Для остальных домов подачу теплоносителя возобновили. Напомним, в результате повреждения тепломагистрали утром без отопления были 630 жилых домов, 16 больниц и 30 учебных заведений", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российского ракетного обстрела был поврежден костел Святого Николая. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!