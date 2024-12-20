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Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
3 минуты
1,6 т.
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото

В Голосеевском районе Киева в результате ракетных обстрелов, нанесенных Россией утром пятницы, 20 декабря, повреждены, в частности, жилые дома и офисные здания. К сожалению, есть пострадавшие и погибший.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В центре Киева, в Голосеевском районе, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий утренней атаки противника на столицу. Здесь повреждены жилые дома и офисные здания, гостиница. Масштабное повреждение тепломагистрали. Несколько улиц перекрыто", – сообщил Кличко.

Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото

По словам мэра, город создал штаб, куда за помощью могут обратиться жители пострадавших домов. Сейчас специалисты "Киевтеплоэнерго" работают, чтобы вернуть тепло в жилые дома, лечебные заведения, школы и детские садики.

"За помощью к медикам обратились 12 пострадавших. 6 из них госпитализированы. Один человек погиб", – добавил Кличко.

Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото
Кличко показал последствия российской ракетной атаки на центр Киева. Фото

Позже мэр столицы уточнил, что "Киевтеплоэнерго" оперативно возобновило теплоснабжение более 600 зданий, где не было тепла после утренней атаки врага. Специалисты провели необходимые технические работы и локализовали повреждения трубопроводов в Голосеевском районе на улицах Антоновича и Большой Васильковской. Работы сейчас продолжаются.

"В настоящее время без отопления и горячего водоснабжения остаются 18 жилых домов, больница и 13 ведомственных зданий. Для остальных домов подачу теплоносителя возобновили. Напомним, в результате повреждения тепломагистрали утром без отопления были 630 жилых домов, 16 больниц и 30 учебных заведений", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российского ракетного обстрела был поврежден костел Святого Николая. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

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