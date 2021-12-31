В Киеве в результате пожара в квартире погиб мужчина

В Шевченковском районе Киева в четверг, 30 декабря, произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия случилась на улице Трудовой, 7А.

По словам спасателей, информация о пожаре к ним поступила в 22:30. На месте происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 6 этаже 9-этажного жилого дома.

"Спасатели сразу же приступили к тушению огня. Действия пожарных усложнялось тем, что наблюдалось сильное задымление на 6, 7 и 8 этажа. В 23:13 пожар был локализован, а в 23:15 – ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

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В ГСЧС добавили, что во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Причину возникновения огня установит следствие.

Напомним, в Святошинском районе Киева 28 декабря возник пожар в квартире многоэтажного жилого дома, в результате которого погиб мужчина.

В Дарницком районе столицы 29 декабря произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 30 декабря произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Во время тушения огня пожарные спасли женщину и собаку.