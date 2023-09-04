В Киеве в результате ночного пожара в многоэтажке погибла женщина. Фото

В Святошинском районе Киева в воскресенье, 3 сентября, произошел пожар в многоэтажном доме на улице Симиренко. Во время тушения огня бойцы ГСЧС обнаружили в одной из комнат тело женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, вызов о пожаре в многоэтажке на улице Симиренко, 11, в Святошинском районе столицы, к ним поступил 3 сентября в 22:01.

"На месте было установлено, что горит квартира на 14 этаже. В ходе ликвидации было обнаружено тело женщины. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован в 22:32", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 28 августа, произошел пожар в отселенном одноэтажном здании по улице Дмитровской, вблизи городского цирка. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров.

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