В Киеве в результате ДТП образовалась большая пробка на бульваре Леси Украинки. Фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 10 мая, вблизи ТРЦ Gulliver произошла авария с участием двух легковушек. В результате этого на бульваре Леси Украинки образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят стражи порядка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Из-за ДТП возле ТРЦ "Гулливер" образовалась очень большая пробка. Планируйте свой маршрут заранее", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что столкнулись два легковых автомобиля. Из-за аварии на бульваре Леси Украинки образовалась большая пробка в сторону центра столицы. Пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Шевченковском районе Киева Chevrolet Aveo на скорости въехал в отбойник, опрокинулся и упал на машину, которая ехала по встречной полосе движения. В результате ДТП есть пострадавшие. Вблизи Сквиры Киевской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП есть пострадавшие, одну из которых из изуродованной машины спасатели деблокировали с помощью специнструмента.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Белой Церкви Киевской области во вторник, 9 мая, произошла авария с участием легковушки и грузовика. Движение транспорта было временно ограничено из-за рассыпанного на дороге груза.

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