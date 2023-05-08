На Киевщине произошло "лобовое" ДТП с участием легковушки и грузовика: пассажирку вырезали из авто. Фото

Вблизи Сквиры Киевской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП есть пострадавшие, одну из которых из изуродованной машины спасатели деблокировали с помощью специнструмента.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"ДТП произошло неподалеку от Сквиры. 7 мая, на выезде из города в направлении Белой Церкви, произошла авария с участием двух автомобилей. По предварительной информации, на встречу грузовика выехала легковушка, в результате чего произошло столкновение автомобилей. Двух женщин госпитализировали в больницу. А еще двум пострадавшим оказали помощь на месте крушения", – рассказали в полиции.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киевщины, среди пострадавших была женщина, 1970 года рождения, зажатая в легковом авто. Спасатели ее деблокировали и передали медицинским работникам.

Напомним, в Калиновке Киевской области мопед, которым управлял 16-летний парень, на скорости въехал в легковушку. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева Chevrolet Aveo на скорости въехал в отбойник, перевернулся и упал на машину, которая ехала по встречной полосе движения. В результате ДТП есть пострадавшие.

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