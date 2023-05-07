В Киеве Chevrolet на скорости протаранил отбойник, опрокинулся и упал на Kia. Видео

В Шевченковском районе Киева Chevrolet Aveo на скорости въехал в отбойник, опрокинулся и упал на машину, которая ехала по встречной полосе движения. В результате ДТП есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Chevrolet Aveo из-за отбойника упал сверху на Kia Rio. Авария с пострадавшими произошла в Киеве на Дорогожичах", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как водитель Chevrolet на скорости "заезжает" прямо на отбойник и падает на машину, которая ехала на полосе встречного движения. В результате аварии на этом месте возникла пробка. Сколько человек пострадало и был ли владелец Aveo в состоянии опьянения, не сообщалось.

Напомним, в Оболонском районе Киева в понедельник, 1 мая, по предварительной информации, курьер на электроскутере сбил пешехода. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В Печерском районе столицы во вторник, 2 мая, предварительно, легковушка сбила женщину. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калиновке Киевской области мопед, которым управлял 16-летний парень, на скорости въехал в легковушку. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта.

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