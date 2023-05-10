На Киевщине столкнулись легковушка и грузовик: движение авто ограничивали из-за рассыпанного на дороге груза. Фото

На выезде из Белой Церкви Киевской области во вторник, 9 мая, произошла авария с участием легковушки и грузовика. Движение транспорта было временно ограничено из-за рассыпанного на дороге груза.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"ДТП на выезде из Белой Церкви. 9 мая, на автодороге в направлении столицы, произошло столкновение Toyota и грузовика, под управлением 24-летнего водителя. В результате аварии, владельца легковушки госпитализировали в местную больницу. Водитель грузовика не пострадал", – рассказали в полиции. .

Следует добавить, что движение транспорта на этом участке было временно ограничено из-за рассыпанного на дороге груза.

Напомним, в Калиновке Киевской области мопед, которым руководил 16-летний парень, на скорости въехал в легковушку. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта. В Шевченковском районе Киева Chevrolet Aveo на скорости въехал в отбойник, перевернулся и упал на машину, которая ехала по встречной полосе движения. В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Сквиры Киевской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП пострадали, одну из которых из изуродованной машины спасатели деблокировали с помощью специнструмента.

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