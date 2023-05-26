В Киеве в одном из озер в Пуща-Водице утонул мужчина

В Оболонском районе Киева в четверг, 25 мая, на озере Горащиха утонул мужчина. Тело погибшего обнаружили на глубине 8 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагедии установят следователи.

"В 19:32 в Службу спасения поступило сообщение от правоохранителей о том, что на озере Горащиха в Оболонском районе утонул человек. Водолазы-спасатели обнаружили тело мужского пола на глубине 8 метров и с помощью специального снаряжения доставили погибшего к берегу. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области во время купания в бассейне утонул местный житель. Врачи только констатировали смерть мужчины. Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 17 мая, в Днепре обнаружили утопленника. Тело погибшего нашли в 5 метрах от берега Венецианского острова в Гидропарке.

Как сообщал OBOZREVATEL: в Деснянском районе Киева в понедельник, 22 мая, обнаружили тело утопленника. Событие произошло на озере, недалеко от улицы Николая Закревского, 87.

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