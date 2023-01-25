В Киеве в гараже частного дома загорелся генератор. Фото

В Дарницком районе Киева возник пожар в гараже, расположенном в частном доме. По предварительной информации, загорелся генератор.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на Осокорках.

"В Киеве пожар. Вспыхнул генератор в гараже. На место прибыли пожарные. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что огонь возник в гараже, расположенном в полуподвальном этаже жилого двухэтажного дома. На месте происшествия работали спасатели.

Напомним, в Броварах в Киевской области 21 января произошел взрыв в квартире жилого дома без дальнейшего возгорания. Его причиной был баллончик туристической газовой горелки. В Шевченковском районе Киева в ночь с 19 на 20 января сгорели два МАФа, установленных у входа на станцию метро "Лукьяновская". По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой вечером 22 января произошел масштабный пожар в частном жилом доме. В сети сообщают, что причиной возгорания якобы мог стать взрыв генератора.

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