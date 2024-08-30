В Киеве в 20-этажном доме мужчина упал в шахту лифта: все подробности

В Святошинском районе Киева в пятницу, 30 августа, в 20-этажном жилом доме мужчина упал в лифтовую шахту. Чтобы помочь пострадавшему, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 30 августа в 10:48 в службу спасения поступило сообщение, что на улице Осенней в Святошинском районе человек упал в шахту лифта.

"В 20-этажном жилом доме мужчина упал в лифтовую шахту и застрял между третьим и четвертым этажом. Пострадавшего достали с помощью стремянки-палки, после чего передали работникам скорой. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и вероятные переломы верхних и нижних конечностей мужчины были госпитализированы в больницу", – уточнили в ГСЧС.

Из собственных источников нам стало известно, что по предварительной информации, пострадавший упал в шахту с шестого этажа. Пока ему оказывается необходимая помощь.

Напомним, в городе Вишневое в Киевской области пожилой мужчина упал в лифтовую шахту с 5-го этажа во время отключения электроэнергии. К сожалению, пенсионер умер, когда его везли в больницу. В Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме в лифте застряла 4-летняя девочка. Чтобы уволить ребенка из ловушки, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в многоэтажном доме лифт на скорости пробил крышу, а затем его обломки упали с 28-го этажа. Событие произошло на улице Срибнокильской.

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