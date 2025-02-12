В Киеве у моста Патона во время движения загорелся троллейбус. Подробности ЧП и видео

В Печерском районе Киева в среду, 12 февраля, во время движения загорелся троллейбус. Событие произошло на Наводнической площади.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину пожара установят правоохранители.

"Троллейбус загорелся", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что пожар в троллейбусе возник, когда он съезжал с моста Патона. Возгорание возникло в задней части общественного транспорта. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели, начавшие тушение огня.

Позже информацию о происшествии подтвердили в КГГА. В пресс-службе отметили, что в результате возгорания троллейбуса на Наводнической площади никто не пострадал, а спасатели оперативно ликвидировали пожар. По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

Напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли супругов и их собачку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!