В Киеве пожар на Троещине унес жизнь женщины. Подробности трагедии и фото

В Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома, во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат жилья тело женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 6 февраля в 16:16 им поступило сообщение о пожаре в Деснянском районе, на проспекте Червоной Калины.

"Пожарные установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на 7-м этаже многоэтажки. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. В 16:43 возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров, а в 16:46 – ликвидировано", – добавили в ГСЧС.

На месте вызова работали 13 спасателей и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Голосеевском районе Киева, на Чоколовском бульваре, ночью загорелся неработающий киоск. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели тушили огонь на площади 200 квадратных метров.

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