В Киевской области водитель легковушки протаранил грузовик, скрылся с места ДТП и напился дома. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области водитель легковушки протаранил грузовик и уехал с места ДТП. После этого он приехал домой, где напился.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя. Нарушителю выписали три штрафа более чем на 38 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, на днях около 22:00 они получили информацию о ДТП, которое произошло в Бориспольском районе на 97-м км автодороги Киев – Харьков.

"На месте вызова мы обнаружили водителя и грузовик DAF. Он сообщил, что водитель на неизвестном авто совершил столкновение с его грузовиком и поехал дальше, оставив место ДТП. Также водитель показал направление его движения. Кроме того, мы обнаружили на месте ДТП обломки зеркала и противотуманной фары", – рассказали правоохранители.

Позже патрульные вблизи села Сомкова Долина обнаружили автомобиль Opel Vectra с признаками, характерными для этого ДТП, однако водителя там не было. Инспекторы установили личность владельца машины и место его жительства. Им оказался 56-летний житель Киевской области. Во время общения он рассказал нам, что действительно был за рулем своего автомобиля, совершил ДТП и покинул место автопроисшествия.

"Также мы заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился с этим, но добавил, что употреблял алкоголь дома, после того, как совершил ДТП и оставил автомобиль по дороге домой. Результат, учитывая состояние опьянения, составил 2,39 промилле и превысил установленную норму почти в 12 раз", – отметили в пресс-службе.

На нарушителя составили админматериалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), за оставление места ДТП, к которому причастен (штраф 3 400 гривен), и за употребление водителем алкоголя после ДТП с его участием до проведения осмотра на состояние опьянения (34 000 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

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