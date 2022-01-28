В Киеве столкнулись Volkswagen и Dodge: есть пострадавшие. Видео

В Днепровском районе Киева в ночь с 27 на 28 января произошла авария с участием автомобилей Volkswagen и Dodge. В результате ДТП пострадали три человека.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на перекрестке бульвара Перова с улицей Петра Запорожца (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"В результате столкновения Dodge и Volkswagen травмы получили оба водителя, а также пассажир последнего авто. Пострадавших госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины аварии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Он добавил, что решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП с пострадавшими.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе двумя машинами инкассаторов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 27 января автомобиль службы такси на скорости заехал на ограждение. Авария произошла на Набережном шоссе.