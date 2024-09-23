В Киеве спортивный автомобиль врезался в дерево и повалил его. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 23 сентября, произошла авария с участием спортивного автомобиля. Легковушка на скорости врезалась в дерево, в результате чего она упала на крышу машины.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На улице Бакинской (Сырец) водитель старика Chevrolet Corvette не справился с управлением, вылетел с дороги и снес довольно большое дерево. На месте работают спасатели ГСЧС и правоохранители", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. Следует добавить, что стоимость этого спортивного авто (в зависимости от модели и года выпуска) на профильном сайте по продаже б.у. машин начинается с 28,5 тыс. долларов США.

Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 17 сентября, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. В результате ДТП погибла водитель последнего авто и пострадали 16 человек, среди которых есть ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин загорелась, а другая съехала в кювет – есть погибшие и пострадавшие.

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