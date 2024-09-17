В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: есть погибший, среди пострадавших ребенок. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 17 сентября, по дороге в Конча-Заспу произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса, в результате чего последняя перевернулась на бок. К сожалению, есть погибший, среди пострадавших – ребенок.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На трассе неподалеку от Конча-Заспы произошло ДТП с участием маршрутки Mercedes и легковушки Ford. В результате аварии маршрутка перевернулась на сторону. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Позже в полиции Киева подтвердили информацию об аварии в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе.

"В результате автопроисшествия водитель легковушки погибла, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию в 12:35. На место происшествия выехали работающие следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного Главка, патрульная полиция и медики" – добавили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе КГГА, из-за ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного. По состоянию на 13:45 пяти пассажирам медики оказали помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы. Среди госпитализированных – в частности водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок.

Напомним, в селе Клюки Киевской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. В результате ДТП погиб пассажир авто – 17-летний парень.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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