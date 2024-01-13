В Киеве мужчина застрял под трубами теплотрассы: пришлось вытаскивать полицейским и спасателям. Видео

В Киеве правоохранители совместно со спасателями помогли мужчине, застрявшему под трубами теплотрассы. Как оказалось, он пытался согреться, но вылезть самостоятельно не смог.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока гражданину ничего не угрожает.

"Совместная зимняя спасательная миссия: патрульные и спасатели помогли мужчине. На днях в Киеве инспекторы Сергей Поддубный и Ростислав Плуговой спасателями и медиками спасли гражданина, который сильно замерз и едва мог говорить. Мужчина пытался согреться у труб теплотрассы, но застрял", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили личные данные мужчины, после чего связались с его родными и сообщили им о нем. Как выяснилось, семья уже долгое время его разыскивает – гражданин уже дома.

Напомним, в Соломенском районе столицы во время пожара в квартире бойцы ГСЧС спасли маленького ребенка. Кроме того, из дома эвакуировали троих человек. В Голосеевском районе Киева в квартире заперся 1,5-летний мальчик, когда его 16-летняя сестра на минутку вышла в коридор. Чтобы помочь ребенку, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области мужчина застрял под стеной жилого дома, пытаясь попасть внутрь. Чтобы помочь гражданину, на место вызвали спасателей.

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