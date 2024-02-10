Ехали на вызов: в Киевской области спасатели помогли врачам, застрявшим в снегу. Фото

В Фастове Киевской области бойцы ГСЧС помогли врачам, застрявшим в снегу. Машина медиков как раз ехала по вызову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Спасатели оперативно помогли работникам скорой.

Как отметили в ГСЧС, сообщения о том, что в Фастове на улице Прорезной нужна помощь в буксировке кареты скорой помощи, в них поступила 9 февраля в 11:38.

"К месту вызова направлены спасатели 30-й Государственной пожарно-спасательной части города Фастов. Спасатели с помощью специального троса отбуксировали автомобиль скорой помощи (ехавший по вызову – Ред.) на дорогу", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка в пятницу, 9 февраля, произошел пожар в частном детском саду. Воспитателями заведения был эвакуирован 21 ребенок.

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