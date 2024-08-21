В Киеве на Почайне загорелось здание вблизи ТЦ "Городок". Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в среду, 21 августа, произошел пожар возле станции метро "Почайна". По предварительной информации, огонь возник в здании рядом с ТЦ "Городок".

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия уже работают спасатели.

"На Почайной возле ТЦ Gorodok возник пожар. ГСЧС уже работают, подробности пока неизвестны", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть пламя из здания и перекинувшееся на рекламный плакат. Информация о пострадавших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Подольском районе Киева в четверг, 15 августа, произошел пожар на третьем этаже административного здания. Спасатели тушили огонь на площади в 10 квадратных метров.

В Деснянском районе Киева в лесопарковой зоне рухнули обломки сбитого российского дрона. В результате возник пожар, который оперативно потушили лесники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева между станциями "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости от линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

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