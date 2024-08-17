В Киеве произошел пожар у линии метро: временно останавливали движение поездов. Видео

В Деснянском районе Киева между станциями "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости к линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Между Лесной и Черниговской пожар – пылает трава рядом с колеей метро", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что работники подземки самостоятельно пытались потушить пылающую в непосредственной близости к коммуникациям метро травму. Официальная информация не поступала.

Напомним, в Подольском районе Киева в четверг, 15 августа, произошел пожар на третьем этаже административного здания. Спасатели тушили огонь на площади в 10 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в лесопарковой зоне упали обломки сбитого российского дрона. В результате возник пожар, который оперативно потушили лесники.

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