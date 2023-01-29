В Киеве спасатели помогли застрявшему в табуретке малышу

В Деснянском районе Киева в субботу, 28 января, малолетний мальчик во время игры застрял обеими ножками в конструкции табуретки. Чтобы помочь ребенку, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Событие произошло на улице Милославской, 23-б.

Как рассказали спасатели, 28 января в 15:28 в них поступило сообщение о том, что в Деснянском районе Киева малолетний ребенок застрял в табуретке.

"По прибытию было установлено, что в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на 4-м этаже во время игры мальчик, 2018 года рождения, застрял обеими ножками в конструкции табуретки. Спасатели с помощью электропилы срезали деревянные конструкции табурета, которым были зажаты. ножки ребенка и уволили мальчика", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Святошинском районе Киева 29 ноября в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. Чтобы помочь киевлянке, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Красная Слободка мужчина с 10-летним ребенком отплыли от берега на понтоне, но затем застряли посреди замерзшей реки. Чтобы помочь им на место происшествия вызвали спасателей.

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